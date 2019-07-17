Сбежавшие на Украину полицейские РФ вышли на связь

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Сбежавшие на Украину российские полицейские вышли на связь 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Двое полицейских из Ростова-на-Дону Никита Моргунов и Семен Фищук, которые сбежали на Украину, рассказали о фабрикации возбужденного против них в России уголовного дела о превышении должностных полномочий. Интервью с силовиками опубликовано на YouTube-канале юриста Юрия Шулипы.
По словам Моргунова, он с коллегами Фищуком и Дмитрием Карташовым задержали двух подозрительных мужчин возле аптеки. Полицейским показалось, что те находились в состоянии наркотического опьянения.
«Я попросил показать руки. Он показал — там ничего не было. Я заметил, что мужчина разговаривает невнятно, и попросил открыть рот. Он открыл рот, и мы увидели в нем белый сверток. После этого он его проглотил», — сказал Моргунов.
Он добавил, что при задержании нарушитель оказывал сопротивление и попытался скрыться. На мужчину надели наручники и отвезли в отделение. Моргунов и Фищук подчеркнули, что не избивали задержанного.
О побеге полицейских на Украину стало известно 11 апреля. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ведомство поступила информации о покровительстве силовиками сети ростовских аптек, торгующих наркосодержащими препаратами. Кроме того, сотрудников правоохранительных органов обвинили в избиении задержанного. В итоге четверых полицейских вызвали для дачи показаний, но двое их них на допрос не явились — как оказалось, они выехали за границу.
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Общество , Видео , Никита Моргунов , Ирина Волк , Дмитрий Карташов , МВД
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