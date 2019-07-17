Сбежавшие на Украину полицейские РФ вышли на связь

Сбежавшие на Украину российские полицейские вышли на связь

Двое полицейских из Ростова-на-Дону Никита Моргунов и Семен Фищук, которые сбежали на Украину , рассказали о фабрикации возбужденного против них в России уголовного дела о превышении должностных полномочий. Интервью с силовиками опубликовано на YouTube-канале юриста Юрия Шулипы.

По словам Моргунова, он с коллегами Фищуком и Дмитрием Карташовым задержали двух подозрительных мужчин возле аптеки. Полицейским показалось, что те находились в состоянии наркотического опьянения.

«Я попросил показать руки. Он показал — там ничего не было. Я заметил, что мужчина разговаривает невнятно, и попросил открыть рот. Он открыл рот, и мы увидели в нем белый сверток. После этого он его проглотил», — сказал Моргунов.

Он добавил, что при задержании нарушитель оказывал сопротивление и попытался скрыться. На мужчину надели наручники и отвезли в отделение. Моргунов и Фищук подчеркнули, что не избивали задержанного.