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Габуния довел Захарову до слез 

Рамблер + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Мария Захарова смотрела, как грузинский журналист Георгий Габуния оскорбляет Владимира Путина, со слезами на глазах. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России сама рассказала «Комсомольской правде».
Габуния оскорбил президента России и его родителей в начале июня в эфире своего шоу на канале «Рустави 2». По словам Захаровой, она не хотела смотреть это видео, но один коллега настоятельно призвал это сделать.
«Под конец у меня текли слезы от того, что я понимала, что сейчас будут испытывать те люди, которые по— настоящему любят Грузию», — призналась спикер МИДа.
Кроме того, Захарова назвала спланированной провокацией инцидент на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии.
20 июня выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в его рамках спровоцировало массовые антироссийские акции протеста в Тбилиси и обострение российско-грузинских отношений. По этой причине с 8 июля запрещены полеты в Грузию из России и в Россию из Грузии.
«Мне часто говорят в качестве упрека: "Мы потеряли Грузию". Я хочу сказать одно: "Вы не думаете, что это Грузия потеряла саму себя?". Они разрушают сами себя», — заявила Захарова.
Комментарии1
Общество , Сергей Гаврилов , Мария Захарова , Георгий Габуния , Владимир Путин , МИД , Госдума , Комсомольская правда
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