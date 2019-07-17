Габуния довел Захарову до слез

Габуния оскорбил президента России и его родителей в начале июня в эфире своего шоу на канале «Рустави 2». По словам Захаровой, она не хотела смотреть это видео, но один коллега настоятельно призвал это сделать.

«Под конец у меня текли слезы от того, что я понимала, что сейчас будут испытывать те люди, которые по— настоящему любят Грузию», — призналась спикер МИДа.

Кроме того, Захарова назвала спланированной провокацией инцидент на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии.

20 июня выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в его рамках спровоцировало массовые антироссийские акции протеста в Тбилиси и обострение российско-грузинских отношений. По этой причине с 8 июля запрещены полеты в Грузию из России и в Россию из Грузии.