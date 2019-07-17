Россияне получили извещения о своей смерти

Россияне при жизни получили «письма смерти»

Ранее сайт «Про Город Киров» сообщил , что жителям Яранска пришли письма от администрации о том, что они считаются мёртвыми, поэтому их имущество переходит в собственность Яранского городского поселения. Родственникам «умерших» рекомендовали предоставить в администрацию права собственности на спорное наследство. При этом жители сообщают, что им пришло 525 писем, а сотрудники администрации настаивают о рассылке 25 обращений.

«Был сбой базы данных. В результате письма были направлены и тем, кому необходимо, и тем, кому не стоило их отправлять…», — заявил РИА Новости глава Яранского городского поселения Николай Зыков.

По его словам, некоторые жители отнеслись к ситуации с юмором. При этом каждому из «умерших» чиновники принесли извинения, поэтому конфликт считается улаженным.