Россияне получили извещения о своей смерти

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Россияне при жизни получили «письма смерти» 

Рамблер + ещё 7 25 минут назад
Жителям Яранска Кировской области пришли письма, в которых содержалась информация об их смерти. По данным РИА Новости, рассылку «похоронок» спровоцировал технический сбой.
Ранее сайт «Про Город Киров» сообщил, что жителям Яранска пришли письма от администрации о том, что они считаются мёртвыми, поэтому их имущество переходит в собственность Яранского городского поселения. Родственникам «умерших» рекомендовали предоставить в администрацию права собственности на спорное наследство. При этом жители сообщают, что им пришло 525 писем, а сотрудники администрации настаивают о рассылке 25 обращений.
«Был сбой базы данных. В результате письма были направлены и тем, кому необходимо, и тем, кому не стоило их отправлять…», — заявил РИА Новости глава Яранского городского поселения Николай Зыков.
По его словам, некоторые жители отнеслись к ситуации с юмором. При этом каждому из «умерших» чиновники принесли извинения, поэтому конфликт считается улаженным.
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Общество , Видео , Николай Зыков , РИА Новости , Кировская Область , Яранск
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