В Италии ушел из жизни писатель Андреа Камиллери

О смерти писателя в среду 17 июля сообщила газета La Repubblica.

Как сообщает издание, в прошлом месяце Андреа Камиллери госпитализировали в больницу Санто-Спирито с сердечным приступом.

Андреа Камиллери написал серию романов о полицейском комиссаре Монтальбано, был одним из наиболее популярных авторов детективов в Италии.

Писатель родился в городке Порто-Эмпедокле на Сицилии 6 сентября 1925 года. Жил и работал в Риме. В 2015 году прозаик получил "Премию им. Н. В. Гоголя в Италии" за вклад в искусство слова и за верность лучшим традициям мировой классики детективного жанра.