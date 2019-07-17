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В Италии ушел из жизни писатель Андреа Камиллери 

Ревизор.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
О смерти писателя в среду 17 июля сообщила газета La Repubblica.
Как сообщает издание, в прошлом месяце Андреа Камиллери госпитализировали в больницу Санто-Спирито с сердечным приступом.
Андреа Камиллери написал серию романов о полицейском комиссаре Монтальбано, был одним из наиболее популярных авторов детективов в Италии.
Писатель родился в городке Порто-Эмпедокле на Сицилии 6 сентября 1925 года. Жил и работал в Риме. В 2015 году прозаик получил "Премию им. Н. В. Гоголя в Италии" за вклад в искусство слова и за верность лучшим традициям мировой классики детективного жанра.
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