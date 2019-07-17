Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Роман Владимиров / РИА Новости
Нижний Новгород оказался на 53 месте в списке из 328 городов мира, ранжированных по уровню безопасности проживания. Рейтинг опубликован порталом Numbeo.
Список был составлен на основе онлайн-опроса граждан разных стран в первом полугодии 2019 года. Его верхнюю строчку заняла столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Уровень безопасности в Абу-Даби оценили в 89,4 балла из 100 возможных. На второй позиции — Доха (Катар) с 88 баллами, на третьей — канадский Квебек (85 баллов).
В десятку наиболее безопасных городов мира также включили (в порядке снижения рейтинга): Тайбэй (Тайвань), Мюнхен (Германия), Дубай (ОАЭ), Цюрих и Берн (Швейцария), Гонконг (Китай) и турецкий Эскишехир.
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место). Москва оказалась на 143 строчке, Санкт-Петербург — на десять позиций выше. Екатеринбург занял 198 место, Новосибирск — 204-е.
Последняя строчка рейтинга досталась Каракасу (Венесуэла), где индекс безопасности равен 14,7 балла.
Если рассматривать города бывшего СССР, то наиболее безопасным для проживания признан эстонский Тарту (79,6 балла, 16 место рейтинга), а наименее — казахский Алма-Аты (29,4 балла, 308 место).
Ранее в июле были названы самые дешевые для жизни города мира. Лидером рейтинга стал пакистанский Равалпинди.
Последние новости
Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом На Москву обрушатся затяжные ливни
Комментарии
Общество , Абу-Даби , Доха , Катар , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Техногенную катастрофу вновь предсказали на Украине54
Названо местонахождение ядерного оружия в Европе2
«Для танго нужны двое»: Об отношениях РФ и США19
Зеленскому предложили выкупить Крым у России9
В российском зоопарке ягуар вырвался из вольера2
Видео
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
00:59
Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией
США В мире
01:39
«Ласковый и нежный зверь»: Пугачева обратилась к Галкину
Шоу-бизнес
10:34
В США нашли способ сдержать Россию
США В мире
01:04
Алибасов набросился на женщину в эфире «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
02:26
«Мы тут за Россию»: в Бердянске вспыхнул скандал из-за языка
Украина В мире
00:33
Скабеева язвительно ответила украинскому дипломату
Общество
04:47
Названы пять сценариев российско-белорусских отношений
СНГ В мире
00:07
Последствия тропического ливня в Москве показали на видео
Погода Новости Москвы
00:54
«Гематомы по телу»: композитора нашли мертвым
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение