Познер: мне стыдно до сих пор 

Телеведущий Владимир Познер признался, что ему бывало стыдно за свою работу. В ходе встречи со зрителями Познер ответил на вопрос 10-летней девочки, бывало ли ему стыдно за то, что он говорил на камеру.
Телеведущий признался, что ему было стыдно, когда он пропагандировал советскую политику, сам не веря в ее правоту.
«Мне бывало стыдно. И мне стыдно до сих пор. И может быть, я стал так работать, как я работаю, именно потому, что я помню об этом», — добавил журналист.
Девочка также поинтересовалась, что Владимир Познер сказал бы богу, если бы встретил его.
Телеведущий ответил, что не верует в бога, поэтому не думает, что встретится с ним. Однако если б такая встреча состоялась, он спросит у него: «Как тебе не стыдно?».
«В Библии, в частности, в Новом Завете, в частности в Евангелии от Марка написано, что ни один волос не упадет с твоей главы без его ведома. То есть он в ответе за все. Он все знает. И все происходит именно потому, что он так хочет. И тогда я хочу спросить, а как же маленькие дети заболевают раком? Как может быть Чернобыль? Как может быть цунами в Японии, которое унесло жизни более 2 тысяч людей, в том числе новорожденных. Как мог быть Холокост? Это все ты сделал? Тогда я говорю: как тебе не стыдно?» — пояснил Познер.