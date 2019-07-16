Познер: мне стыдно до сих пор

Телеведущий Владимир Познер признался, что ему бывало стыдно за свою работу. В ходе встречи со зрителями Познер ответил на вопрос 10-летней девочки, бывало ли ему стыдно за то, что он говорил на камеру.

Телеведущий признался, что ему было стыдно, когда он пропагандировал советскую политику, сам не веря в ее правоту.

«Мне бывало стыдно. И мне стыдно до сих пор. И может быть, я стал так работать, как я работаю, именно потому, что я помню об этом», — добавил журналист.

Девочка также поинтересовалась, что Владимир Познер сказал бы богу, если бы встретил его.

Телеведущий ответил, что не верует в бога, поэтому не думает, что встретится с ним. Однако если б такая встреча состоялась, он спросит у него: «Как тебе не стыдно?».