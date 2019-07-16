Скабеева язвительно ответила украинскому дипломату

«То, что постпред Украины в ООН наш фанат — я давно в курсе. Но зачем так палиться. И прекратите пугать мною ООН», — написала Скабеева в своем телеграм-канале.

Ранее Ельченко в твиттере анонсировал инициированное Россией рассмотрение в Совбезе ООН украинский закон о государственном языке.

Ельченко отметил, что российские дипломаты путают Совбез ООН с программой «60 минут», однако там не будет ни Ольги Скабеевой, ни «привычной массовки полезных идиотов».