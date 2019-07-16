Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скабеева язвительно ответила украинскому дипломату 

Рамблер + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Instagram
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко о том, что российские дипломаты путают зал заседаний Совбеза ООН со студией программы «60 минут».
«То, что постпред Украины в ООН наш фанат — я давно в курсе. Но зачем так палиться. И прекратите пугать мною ООН», — написала Скабеева в своем телеграм-канале.
Ранее Ельченко в твиттере анонсировал инициированное Россией рассмотрение в Совбезе ООН украинский закон о государственном языке.
Ельченко отметил, что российские дипломаты путают Совбез ООН с программой «60 минут», однако там не будет ни Ольги Скабеевой, ни «привычной массовки полезных идиотов».
15 мая президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире телеканала «112 Украина» подписал «Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает употребление исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран ЕС.
Комментарии28
Общество , Петр Порошенко , Ольга Скабеева , Владимир Ельченко , ЕС , Совбез ООН , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: В платежках ЖКХ появится новая строка
ЕС призвал Россию к ответу по делу MH17668
Окружение Зеленского держит его в ''футляре''
В США нашли способ сдержать Россию22
Российский капитан утонул в Хорватии
Видео
04:47
Названы пять сценариев российско-белорусских отношений
СНГ В мире
00:54
«Гематомы по телу»: композитора нашли мертвым
Происшествия Статьи
00:55
Водяной смерч в Сочи попал на видео
Погода Общество
01:30
ЕС призвал Россию к ответу по делу MH17
Происшествия
03:52
Рома Жуков объявил войну бывшей жене
Шоу-бизнес
00:29
Силуанов назвал причину развала СССР
Политика
00:59
Женщина попыталась задержать скоростной поезд ногой
Происшествия
00:59
Что «спрятала» Россия в отправленных Турции С-400
Армия Статьи
00:36
Росгвардия заявила о праве сотрудников не представляться
Общество
02:29
«Зеленский, как слышно?» Чего требуют жители Донбасса
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение