Скабеева язвительно ответила украинскому дипломату 

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко о том, что российские дипломаты путают зал заседаний Совбеза ООН со студией программы «60 минут».
«То, что постпред Украины в ООН наш фанат — я давно в курсе. Но зачем так палиться. И прекратите пугать мною ООН», — написала Скабеева в своем телеграм-канале.
Ранее Ельченко в твиттере анонсировал инициированное Россией рассмотрение в Совбезе ООН украинский закон о государственном языке.
Ельченко отметил, что российские дипломаты путают Совбез ООН с программой «60 минут», однако там не будет ни Ольги Скабеевой, ни «привычной массовки полезных идиотов».
15 мая президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире телеканала «112 Украина» подписал «Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает употребление исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран ЕС.