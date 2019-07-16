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Росгвардия заявила о праве сотрудников не представляться 

News.ru 1 час назад
Сотрудники Росгвардии не обязаны при обращении к гражданину представляться и назвать свои должность и звание, а также предъявлять служебное удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Издание «ПроВладимир» направило в Росгвардию запрос. Поводом послужил инцидент, во время которого сотрудник ведомства не представился, но потребовал у журналиста Кирилла Васильева телефон, чтобы ознакомиться с его содержимым.
Выяснилось, что федеральное законодательство не обязывает сотрудников Росгвардии представляться. Это рекомендуется сделать, чтобы избежать конфликтных ситуаций, но не в случае подозрения в совершении преступления.
Также в ведомстве пояснили, что сотрудники могут задерживать подозреваемых, а также проводить досмотр предполагаемых нарушителей и их вещей. Если оснований для подозрения недостаточно, то представитель Росгвардии вправе попросить в добровольном порядке показать мобильный телефон для ознакомления с содержимым.
Ранее News.ru сообщал, что в отношении сотрудника Росгвардии, который применил силу при задержании подростка, будет проведена доследственная проверка. 17-летнего Валерия Теневого избили во время задержания на марше 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. По словам юноши, сотрудник Росгвардии решил, что его сфотографировали и потребовал отдать камеру. Теневой отказался, за что к нему применили силу. В Росгвардии объяснили это тем, что подросток не отреагировал на «законные требования» прекратить съёмку, а также «провоцировал сотрудников правоохранительных органов, показывая непристойные жесты и нецензурно выражаясь».
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Комментарии31
Общество , Видео , Иван Голунов , Кирилл Васильев , Росгвардия , МВД
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