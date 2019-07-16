Росгвардия заявила о праве сотрудников не представляться

Сотрудники Росгвардии не обязаны при обращении к гражданину представляться и назвать свои должность и звание, а также предъявлять служебное удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Издание «ПроВладимир» направило в Росгвардию запрос. Поводом послужил инцидент, во время которого сотрудник ведомства не представился, но потребовал у журналиста Кирилла Васильева телефон, чтобы ознакомиться с его содержимым.

Выяснилось, что федеральное законодательство не обязывает сотрудников Росгвардии представляться. Это рекомендуется сделать, чтобы избежать конфликтных ситуаций, но не в случае подозрения в совершении преступления.

Также в ведомстве пояснили, что сотрудники могут задерживать подозреваемых, а также проводить досмотр предполагаемых нарушителей и их вещей. Если оснований для подозрения недостаточно, то представитель Росгвардии вправе попросить в добровольном порядке показать мобильный телефон для ознакомления с содержимым.