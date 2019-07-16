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ЗАГСы «сломались» по всей стране 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В России дала сбой единая федеральная система «ЕГР ЗАГС». Люди не могут получить документы, оператор прикладывает все силы для восстановления работы единого госреестра.
Начиная с 15 июля, россиянене могут получить свидетельства о браке, рождении или смерти. О массовом сбое в едином реестре сообщили. в частности, в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владимире, Казани, Ульяновске.
«Проблема носит общероссийский характер», — признала руководитель Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова.
Единый государственный реестр ЗАГС был запущен в 2018 году. Им управляет ФНС России. О начале штатной работы реестра в мае 2019 года президенту России Владимиру Путину доложил руководитель ФНС России Михаил Мишустин.
«Раньше было достаточно много проблем, связанных с тем, чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать в ЗАГС, где когда-то была внесена запись о вашем рождении. Сегодня облачная технология позволила фактически связать все ЗАГСы единой цепочкой», — пояснил тогда президенту страны Мишустин.
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Комментарии
Общество , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Екатеринбург
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