ЗАГСы «сломались» по всей стране 

В России дала сбой единая федеральная система «ЕГР ЗАГС». Люди не могут получить документы, оператор прикладывает все силы для восстановления работы единого госреестра.
Начиная с 15 июля, россиянене могут получить свидетельства о браке, рождении или смерти. О массовом сбое в едином реестре сообщили. в частности, в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владимире, Казани, Ульяновске.
«Проблема носит общероссийский характер», — признала руководитель Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова.
Единый государственный реестр ЗАГС был запущен в 2018 году. Им управляет ФНС России. О начале штатной работы реестра в мае 2019 года президенту России Владимиру Путину доложил руководитель ФНС России Михаил Мишустин.
«Раньше было достаточно много проблем, связанных с тем, чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать в ЗАГС, где когда-то была внесена запись о вашем рождении. Сегодня облачная технология позволила фактически связать все ЗАГСы единой цепочкой», — пояснил тогда президенту страны Мишустин.