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Госдума попросила Генпрокуратуру выяснить причины массовой гибели пчёл 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости\Виталий Тимкив
Проблема обсуждалась сегодня на экспертном совещании комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Было решено направить обращение в Генпрокуратуру, Минсельхоз, Минприроды и несколько других ответственных ведомств.
Глава комитета Николай Николаев отметил, что в России нарушена цепочка контроля. По его словам, Минприроды контролирует влияние на природу, Роспотребнадзор — продукцию на полках, Россельхознадзор отвечает только за продукцию животного происхождения.
«Мы все от этого страдаем, и непонятно, к чему это приведёт», — сказал Николаев.
Этим летом отмечались случаи массовой гибели пчёл в Удмуртии, Башкирии, Марий Эл, Саратовской, Тульской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае. Возможной причиной называют грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.
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Общество , Экология , Николай Николаев , Россельхознадзор , Генпрокуратура РФ , Госдума , Роспотребнадзор , Минсельхоз , Минприроды
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