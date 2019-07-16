Госдума попросила Генпрокуратуру выяснить причины массовой гибели пчёл

Проблема обсуждалась сегодня на экспертном совещании комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Минсельхоз, Было решено направить обращение в Генпрокуратуру Минприроды и несколько других ответственных ведомств.

«Мы все от этого страдаем, и непонятно, к чему это приведёт», — сказал Николаев.

Этим летом отмечались случаи массовой гибели пчёл в Удмуртии, Башкирии, Марий Эл, Саратовской, Тульской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае. Возможной причиной называют грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.