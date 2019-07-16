Умерла Ольга Вяликова

Причину смерти артистки, так же как и время и место прощания с ней и ее похорон, в театре не уточнили.

Ольга Вяликова училась в Театральном институте имени Щукина, с 1980 года играла в Театре российской армии (до 1993-го — Театре советской армии). Там актриса исполнила роли в таких спектаклях, как «Орестея», «Изобретательная возлюбленная», «Игра на клавишах души», «Похождение бравого солдата швейка» «Удивительные приключения Маши и Вити», «Красное колесо».