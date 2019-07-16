Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла Ольга Вяликова 

Рамблер + ещё 9 27 минут назад
Фото: www.teatrarmii.ru
Актриса Ольга Вяликова скончалась на 66-м году жизни, сообщает пресс-служба Театра российской армии.
Причину смерти артистки, так же как и время и место прощания с ней и ее похорон, в театре не уточнили.
Ольга Вяликова училась в Театральном институте имени Щукина, с 1980 года играла в Театре российской армии (до 1993-го — Театре советской армии). Там актриса исполнила роли в таких спектаклях, как «Орестея», «Изобретательная возлюбленная», «Игра на клавишах души», «Похождение бравого солдата швейка» «Удивительные приключения Маши и Вити», «Красное колесо».
Кроме того, Вяликова играла в таких фильмах и сериалах, как «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, «Похождения графа Невзорова» Александра Панкратова-Черного, «Долгое прощание» Сергея Урсуляка, «Эхо» по сценарию Сергея Михалкова, «Глухарь-3» и «Каменская-6», а также занималась дубляжом и озвучиванием аудиокниг.
Ольга Вяликова была удостоена медали «За трудовую доблесть». Супругом актрисы был экс-главный дирижер симфонического оркестра Театра армии Александр Москвитин.
Комментарии
Общество , Сергей Михалков , Ольга Вяликова , Сергей Урсуляк , Александр Москвитин , Марк Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров раскрыл подробности ДТП с концертной фурой
Ликвидатор покончил с собой после просмотра «Чернобыля»162
Москвичи массово травятся едой из автоматов47
Известный актер заснул на съемках и умер2
Решившего мочиться в «Боржоми» обвинили в махинациях128
Видео
11:33
Мощный поток воздуха от самолета сдул туристов
Происшествия
00:40
Появилось видео с места падения самолёта в Чечне
Происшествия
01:59
Сочи снова затопило
Происшествия Погода
00:40
Москвичи массово травятся едой из автоматов
Происшествия
00:16
На российском пляже найдены тела семи человек
Происшествия
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:40
В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом
Армия Конфликты
01:16
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
Армия Оружие
00:32
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение