Умерла Ольга Вяликова 

Актриса Ольга Вяликова скончалась на 66-м году жизни, сообщает пресс-служба Театра российской армии.
Причину смерти артистки, так же как и время и место прощания с ней и ее похорон, в театре не уточнили.
Ольга Вяликова училась в Театральном институте имени Щукина, с 1980 года играла в Театре российской армии (до 1993-го — Театре советской армии). Там актриса исполнила роли в таких спектаклях, как «Орестея», «Изобретательная возлюбленная», «Игра на клавишах души», «Похождение бравого солдата швейка» «Удивительные приключения Маши и Вити», «Красное колесо».
Кроме того, Вяликова играла в таких фильмах и сериалах, как «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, «Похождения графа Невзорова» Александра Панкратова-Черного, «Долгое прощание» Сергея Урсуляка, «Эхо» по сценарию Сергея Михалкова, «Глухарь-3» и «Каменская-6», а также занималась дубляжом и озвучиванием аудиокниг.
Ольга Вяликова была удостоена медали «За трудовую доблесть». Супругом актрисы был экс-главный дирижер симфонического оркестра Театра армии Александр Москвитин.