В телеграме поддержали удаление постов с оскорблением госсимволов

Три четверти пользователей телеграм-канала «Медиатехнолог» поддерживают удаление публикаций с оскорблениями государственных символов России . Об этом свидетельствуют результаты проведенного каналом опроса.

Автор или авторы «Медиатехнолога» поинтересовались у подписчиков (более 58 тысяч), правильно ли требовать удаления картинки с российским гербом на фоне карты РФ со свастикой поверх него и нецензурно измененным названием страны над ним.

75% подписчиков канала согласились, что подобный контент заслуживает удаления.

По данным канала, недавно это изображение было опубликовано кем-то, возможно, жителем Украины, в фейсбуке. Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать картинку, Роскомнадзор потребовал того же от фейсбука, но ответа пока не получил.