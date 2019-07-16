В телеграме поддержали удаление постов с оскорблением госсимволов 

Три четверти пользователей телеграм-канала «Медиатехнолог» поддерживают удаление публикаций с оскорблениями государственных символов России. Об этом свидетельствуют результаты проведенного каналом опроса.
Автор или авторы «Медиатехнолога» поинтересовались у подписчиков (более 58 тысяч), правильно ли требовать удаления картинки с российским гербом на фоне карты РФ со свастикой поверх него и нецензурно измененным названием страны над ним.
75% подписчиков канала согласились, что подобный контент заслуживает удаления.
По данным канала, недавно это изображение было опубликовано кем-то, возможно, жителем Украины, в фейсбуке. Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать картинку, Роскомнадзор потребовал того же от фейсбука, но ответа пока не получил.
Закон об оскорблении госсимволов был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте. Согласно предусмотренному документом порядку, Генпрокуратура обращается с требованием об удалении информации в Роскомнадзор, Роскомнадзор — к провайдеру, провайдер — к владельцу сайта. Если оскорбительная информация не удаляется в течение суток, сайт блокируется.