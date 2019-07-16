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Составлен антирейтинг телеведущих 

Рамблер + ещё 2 27 минут назад
Ведущий программ «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» Андрей Малахов оказался самым раздражающим российским телеведущим. За него проголосовали 12% зрителей.
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Рейтинг составила «Комсомольская правда» на основе опроса более 11,5 тысячи человек.
На втором месте расположилась ведущая программ «Жить здорово» и «Здоровье» на Первом канале Елена Малышева (11%), третью строчку занял Владимир Соловьев, автор и ведущий передач «Воскресный вечер», «Кто против?» и «Москва. Кремль. Путин» на «России-1», он получил 10% голосов.
В число телевизионных звезд, чьи лица на экране порядком раздражают зрителей, также попали Ольга Скабеева, Юлия Барановская, Дмитрий Киселев, Екатерина Андреева, Максим Галкин, Лариса Гузеева, Роза Сябитова, Артем Шейнин, Дмитрий Дибров и Дмитрий Шепелев.
Наименее раздражающими зрителей ведущими оказались Александр Гордон, Лера Кудрявцева, Леонид Якубович и Иван Ургант. За них проголосовал лишь 1% опрошенных.
Интересно, что ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин набрал ноль голосов. Его лицо на экране и манера вести передачу, выгоняя гостей и даже вступая с ними в драки, никого из зрителей не раздражает.
Комментарии17
Общество , Видео , Елена Малышева , Леонид Якубович , Иван Ургант , Дмитрий Киселев , Андрей Малахов , Андрей Норкин , Роза Сябитова , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Дмитрий Дибров , Юлия Барановская , Дмитрий Шепелев , Лариса Гузеева , Александр Гордон , Екатерина Андреева , Артем Шейнин , Лера Кудрявцева , Максим Галкин , Комсомольская правда , НТВ
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