Почему дети склонны к жестокости

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, откуда, по их мнению, появляется злоба и ненависть у детей к окружающему миру.

40% (то бишь большинство) респондентов полагают, что дети только с психическими расстройствами способны на проявление жестокости по отношению к другим. Они считают, что у здорового человека никогда не возникнет желания причинить кому-либо боль.

26% опрошенных с уверенностью заявляют о том, что во всем виноваты члены семьи, которые воспитывают ребенка, ведь он склонен впитывать в себя то, что ему преподносят в качестве примера взрослые.

18% россиян считают, что во всем виноваты внутренние комплексы, которые есть у ребенка. А вот почему возникают комплексы — это уже другой вопрос. Ведь причин их появления, по их мнению, может быть множество.

16% респондентов уверены в том, что у таких злобных детей заложена ненависть к окружающему миру с самого их рождения. Дело ли это в генетике или в каких-либо других биологических факторах, они не знают. Но рассматривают они именно данную версию.

Всего в опросе приняли участие 5 776 человек.

Ранее стало известно о том, что в Архангельске две 16-летние девушки обвиняются в избиении и убийстве сверстницы. Одна из предполагаемых злоумышленниц удерживала жертву, а вторая наносила ей удары разбитой стеклянной бутылкой. Расправу над девушкой подростки объяснили тем, что та раздражала их своей заносчивостью. На время следствия подростков поместили в СИЗО

О трагедии стало известно 30 июня 2019 года, когда местные жители нашли тело 17-летней школьницы у железнодорожных путей на улице Партизанской. По версии следствия, за день до этого между тремя подростками произошел конфликт.