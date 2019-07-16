Из-за ареста Голунова полетели головы 

Четверо полицейских лишились работы после дела журналиста Ивана Голунова, рассказали ТАСС в пресс-службе московского управления МВД.
6 июня Голунов был задержан по подозрению в попытке сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере. Пять дней спустя вина журналиста во вменяемом преступлении была признана недоказанной.
Голунов, заявлявший, что вещества были ему подброшены, был освобожден от уголовного преследования, а Министерство внутренних дел инициировало служебную проверку по факту произошедшего.
В пресс-службе московского управления МВД ТАСС рассказали, что проверка завершена. По ее результатам четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу столицы были уволены. Их имен в полиции не уточнили.
Ранее сообщалось об отстранении от должности на время служебной проверки главы подразделения УВД по ЗАО по контролю за оборотом запрещенных веществ Андрея Щирова.