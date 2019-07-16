Из-за ареста Голунова полетели головы

6 июня Голунов был задержан по подозрению в попытке сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере. Пять дней спустя вина журналиста во вменяемом преступлении была признана недоказанной.

Голунов, заявлявший, что вещества были ему подброшены, был освобожден от уголовного преследования, а Министерство внутренних дел инициировало служебную проверку по факту произошедшего.

В пресс-службе московского управления МВД ТАСС рассказали, что проверка завершена. По ее результатам четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу столицы были уволены. Их имен в полиции не уточнили.