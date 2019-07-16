Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне боятся остаться без карт 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
48% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, чаще всего пользуются картами Visa, поэтому они очень сильно обеспокоены тем, что данный вид платежной системы может уйти из страны.
30% опрошенных пользуются Mastercard, но ситуация с данной платежной системой такая же нестабильная.
19% респондентов пользуются исключительно картами МИР.
3% отдают предпочтение другой платежной системе.
Всего в опросе приняли участие 9 107 человек.
Ранее стало известно о том, что международные платежные системы (МПС) Visa, Mastercard и другие могут уйти из России из-за поправок к закону «О национальной платежной системе». Как пишет «Коммерсант», поправки запрещают российским «дочкам» МПС приостанавливать операции по картам банков, попавших под санкции, и это требование невыполнимо для компаний.
Минфин РФ не видит причин для ухода Visa и Mastercard из России после принятия поправок в закон, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.
«Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок», — приводит слова Моисеева агентство «Прайм».
Комментарии
Общество , Алексей Моисеев , Visa , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решившего мочиться в «Боржоми» обвинили в махинациях3
Из-за ареста Голунова полетели головы8
США предложили Путину ядерную сделку127
«Змей Горыныч» ВСУ уничтожил позиции своих войск172
В группе риска: кто из губернаторов не переживет выборы5
Видео
00:40
Появилось видео с места падения самолёта в Чечне
Происшествия
00:16
На российском пляже найдены тела семи человек
Происшествия
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
01:16
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
Армия Оружие
00:32
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Происшествия
00:39
На что способен беспилотный разведчик «Корсар»
Армия Оружие
00:41
Турция отреагировала на санкции ЕС
В мире
00:31
Власти решили оздоровить россиян солью
Политика Общество
05:50
В группе риска: кто из губернаторов не переживет выборы
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение