Россияне боятся остаться без карт

48% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, чаще всего пользуются картами Visa , поэтому они очень сильно обеспокоены тем, что данный вид платежной системы может уйти из страны.

30% опрошенных пользуются Mastercard, но ситуация с данной платежной системой такая же нестабильная.

19% респондентов пользуются исключительно картами МИР.

3% отдают предпочтение другой платежной системе.

Всего в опросе приняли участие 9 107 человек.

Ранее стало известно о том, что международные платежные системы (МПС) Visa, Mastercard и другие могут уйти из России из-за поправок к закону «О национальной платежной системе». Как пишет «Коммерсант», поправки запрещают российским «дочкам» МПС приостанавливать операции по картам банков, попавших под санкции, и это требование невыполнимо для компаний.

Минфин РФ не видит причин для ухода Visa и Mastercard из России после принятия поправок в закон, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев

«Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок», — приводит слова Моисеева агентство «Прайм».