Такую инициативу предложила глава профильного комитета Тамара Плетнёва, передаёт РИА Новости.
По её мнению, необходимо ввести максимально разрешённое число детей, которых могла бы усыновить одна семья. Плетнёва подчеркнула, что соответствующего законопроекта в Госдуме пока нет.
«Когда будет внесён, тогда то будет обсуждаться. Но об этом говорила и Анна Кузнецова, она тоже считает, что нельзя десять человек усыновлять и больше. Это напоминает меркантильность», — сказала депутат. Плетнёва отметила, что если подобный законопроект поступит в Госдуму, она его поддержит.