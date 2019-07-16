Российских младенцев будут фотографировать по ГОСТу

России впервые будет введен ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, данный ГОСТ, в первую очередь, касается фотосессий младенцев в студиях, в доме, в парках. При этом стандарт не распространяется на фотосессии во время родов.

Согласно ГОСТу, новорожденным считается младенец в возрасте до 28 дней.

Уточняется, что заказчиками фотосессии могут быть только родители новорожденных или их законные представители. Причем они должны дать письменное согласие для соблюдения конфиденциальности.

Также фотосессию можно проводить только в присутствии родителей. Сам же фотограф не должен производить во время съемки громкие или резкие звуки.

Кроме того, после каждой съемки помещение должно проветриваться, а температура воздуха в фотостудии должна быть не ниже +22 °С.

Ко всему прочему, по ГОСТу фотографам с судимостью запрещается устраивать фотосессии младенцев.

Помимо этого, работать с новорожденными нельзя фотографам, у которых есть психические расстройства или "социально опасно заболевания" — например, ВИЧ, СПИД, туберкулез.

Данный ГОСТ вступит в силу с 1 января 2020 года.