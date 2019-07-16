Бастрыкин предложил расширить полномочия СК

Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил наделить следователей полномочиями запрашивать составляющие банковскую тайну сведения не только по уголовным делам, но и во время доследственных проверок, передает РИА «Новости».

Бастрыкин назвал такой шаг необходимостью. По его словам, проверяемые лица зачастую предпринимают действия по сокрытию имущества во время проведения доследственных проверок.