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Бастрыкин предложил расширить полномочия СК 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил наделить следователей полномочиями запрашивать составляющие банковскую тайну сведения не только по уголовным делам, но и во время доследственных проверок, передает РИА «Новости».
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Бастрыкин назвал такой шаг необходимостью. По его словам, проверяемые лица зачастую предпринимают действия по сокрытию имущества во время проведения доследственных проверок.
Бастрыкин предложил внести изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». По его словам, решение должно быть принято совместно Счетной палатой, Банком России, Росфинмониторингом и Федеральной налоговой службой.
Общество , Александр Бастрыкин , Федеральная налоговая служба , Счетная палата , Росфинмониторинг , СКР , Центральный банк России , РИА Новости
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