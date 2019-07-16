Бастрыкин предложил расширить полномочия СК 

Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил наделить следователей полномочиями запрашивать составляющие банковскую тайну сведения не только по уголовным делам, но и во время доследственных проверок, передает РИА «Новости».
Бастрыкин назвал такой шаг необходимостью. По его словам, проверяемые лица зачастую предпринимают действия по сокрытию имущества во время проведения доследственных проверок.
Бастрыкин предложил внести изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». По его словам, решение должно быть принято совместно Счетной палатой, Банком России, Росфинмониторингом и Федеральной налоговой службой.