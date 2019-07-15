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Ремесло нашел «мертвые души» у Митрохина 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло привел новые факты в подтверждение своего расследования о «мертвых душах», якобы поддержавших оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
«А вот и доказательства «мертвых душ» по [члену политкомитета «Яблока» Сергею] Митрохину», — написал Илья Ремесло в своем Twitter, предложив Митрохину, который собирался баллотироваться по 43-му избирательному округу вместе с Любовью Соболь, объяснить «вот это».
«Напомню, что у Митрохина недействительными признаны 618 подписей. Он уже заявил о намерении обжаловать решение избиркома, обвинив власти в том, что они «боятся конкуретных выборов». Чтобы помочь Сергею Сергеевичу в обжаловании этих ужасных решений, предоставляю ему данный материал», — написал Ремесло в своем телеграм-канале.
«В подписном листе Митрохина значится гражданка Роганова Антонина Александровна, 1936 года рождения. Она поставила подпись за Митрохина 29 июня 2019 года. Нетрудно установить, что Роганова Антонина Александровна уже 2 года как мертва. Вот и ее могила. Совпадает и адрес, и год рождения, и паспортные данные», — сообщил Ремесло, приведя фотографии могилы Рогановой Антонины Александровны.
«Два вопроса к Митрохину. Сергей Сергеевич, что это значит и как такое возможно? Будете ли вы обжаловать исключение данной умершей гражданки из вашего подписного листа? И снова цитирую Леонида Волкова: «подпись умершего человека, даже одна — 100% признак рисовки, ничем иным, кроме рисовки, не объяснимый», — заключил Ремесло.
Напомним, ранее Илья Ремесло подтвердил фактами расследование о «рисовках подписей» оппозиционерами.
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Комментарии
Общество , Илья Ремесло , Леонид Волков , Любовь Соболь , Общественная палата России , Партия "Яблоко" , Мосгордума
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