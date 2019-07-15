Ремесло нашел «мертвые души» у Митрохина

«А вот и доказательства «мертвых душ» по [члену политкомитета «Яблока» Сергею] Митрохину», — написал Илья Ремесло в своем Twitter, предложив Митрохину, который собирался баллотироваться по 43-му избирательному округу вместе с Любовью Соболь, объяснить «вот это».

«Напомню, что у Митрохина недействительными признаны 618 подписей. Он уже заявил о намерении обжаловать решение избиркома, обвинив власти в том, что они «боятся конкуретных выборов». Чтобы помочь Сергею Сергеевичу в обжаловании этих ужасных решений, предоставляю ему данный материал», — написал Ремесло в своем телеграм-канале.

«В подписном листе Митрохина значится гражданка Роганова Антонина Александровна, 1936 года рождения. Она поставила подпись за Митрохина 29 июня 2019 года. Нетрудно установить, что Роганова Антонина Александровна уже 2 года как мертва. Вот и ее могила. Совпадает и адрес, и год рождения, и паспортные данные», — сообщил Ремесло, приведя фотографии могилы Рогановой Антонины Александровны.

«Два вопроса к Митрохину. Сергей Сергеевич, что это значит и как такое возможно? Будете ли вы обжаловать исключение данной умершей гражданки из вашего подписного листа? И снова цитирую Леонида Волкова : «подпись умершего человека, даже одна — 100% признак рисовки, ничем иным, кроме рисовки, не объяснимый», — заключил Ремесло.

Напомним, ранее Илья Ремесло подтвердил фактами расследование о «рисовках подписей» оппозиционерами.