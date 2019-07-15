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Найден способ обзавестись «предбанником» против воли соседей 

Мослента 1 час назад
Фото: Pikabu
В жилом доме в Подмосковье нашли «предбанник», который установлен перед одной квартирой и не затрагивает соседнюю. Фотографию опубликовал пользователь портала Pikabu no1ife.
«Что делать, если очень хочется предбанник перед своей квартирой, но соседи против? Ответ на фото», — написал юзер, приложив соответствующий снимок.
В каком городе сделан данный кадр, не уточняется.
Пользователи в комментариях рекомендовали хозяевам соседней с предбанником квартиры пожаловаться в управляющую компанию и МЧС, поскольку сооружение нарушает пожарную безопасность — там всего около полуметра свободного пространства. «А может там пожарный живет, женатый на сотруднице управляющей компании», — пошутил автор поста.
По словам юристов, в соответствии с правилами противопожарного режима в России при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
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Комментарии
Общество , МЧС , Московская область
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