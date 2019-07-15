Найден способ обзавестись «предбанником» против воли соседей

В жилом доме в Подмосковье нашли «предбанник», который установлен перед одной квартирой и не затрагивает соседнюю. Фотографию опубликовал пользователь портала Pikabu no1ife.

«Что делать, если очень хочется предбанник перед своей квартирой, но соседи против? Ответ на фото», — написал юзер, приложив соответствующий снимок.

В каком городе сделан данный кадр, не уточняется.

Пользователи в комментариях рекомендовали хозяевам соседней с предбанником квартиры пожаловаться в управляющую компанию и МЧС , поскольку сооружение нарушает пожарную безопасность — там всего около полуметра свободного пространства. «А может там пожарный живет, женатый на сотруднице управляющей компании», — пошутил автор поста.

По словам юристов, в соответствии с правилами противопожарного режима в России при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.