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Минфин допустил повышение возраста продажи алкоголя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Законопроект о повышении до 21 года возраста продажи в России крепкого алкоголя обсуждается, Минфин изначально не поддерживал его и считает допустимым вариант повышения возраста продажи в отношении всего алкоголя, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Отвечая на вопрос, согласовал ли Минфин проект Минздрава о повышении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года, Сазанов сказал: "Мы этот вопрос сейчас обсуждаем, но изначально не поддержали законопроект Минздрава".
Он пояснил позицию министерства финансов — в такой редакции выходит, что предоставляются преференции ряду производителей.
"Мы просто не ранжируем алкогольную продукцию. Здесь вопрос в том, что мы предоставляем преференции одним производителям по сравнению с другими производителями", — отметил чиновник.
На уточняющий вопрос, допустимо ли установить запрет не в отношении крепкого, а в отношении всего алкоголя, Сазанов ответил: "Возможно, да. Это как возможный вариант. Но сейчас к нам пришел законопроект, который дает определенные преференции производителям по отношению к другим".
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Комментарии
Общество , Алексей Сазанов , Минздрав РФ , Минфин
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