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Москалькова попросила подписку о невыезде для Вышинского 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подала прошение в суд об освобождении главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, задержанного в мае прошлого года по подозрению в госизмене, под подписку о невыезде.
По словам Москальковой, разговор президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского изменил направление отношений сторон. Это говорит о том, что есть шанс на справедливое и законное решение касаемо Вышинского, передает ТАСС.
Также она отметила, что по постановлению Конституционного суда Украины статьи обвинения в отношении журналиста не обязывают заключать его под стражу.
«Сегодня действует постановление Конституционного суда Украины, о том, что статьи, которые вменяются Кириллу Вышинскому, не подпадают под перечень статей, обязательных для содержании под стражей в качестве меры пресечения. Появилась правовая основа для решения вопроса», — сказала она.
В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский подтвердил, что российский омбудсмен присутствует на заседании суда.
Ранее в понедельник Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова по итогам встречи в Киеве договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев. При этом Москалькова отметила, что в настоящее время 50 россиян удерживаются на территории Украины, в том числе в местах лишения свободы.
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган не исключила, что Кирилл Вышинский может выйти на свободу уже 15 июля.
Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Общество , Людмила Денисова , Кирилл Вышинский , Андрей Доманский , Владимир Зеленский , Лариса Сарган , Татьяна Москалькова , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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