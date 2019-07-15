Москалькова попросила подписку о невыезде для Вышинского

По словам Москальковой, разговор президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского изменил направление отношений сторон. Это говорит о том, что есть шанс на справедливое и законное решение касаемо Вышинского, передает ТАСС.

Также она отметила, что по постановлению Конституционного суда Украины статьи обвинения в отношении журналиста не обязывают заключать его под стражу.

«Сегодня действует постановление Конституционного суда Украины, о том, что статьи, которые вменяются Кириллу Вышинскому, не подпадают под перечень статей, обязательных для содержании под стражей в качестве меры пресечения. Появилась правовая основа для решения вопроса», — сказала она.

В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский подтвердил, что российский омбудсмен присутствует на заседании суда.

Ранее в понедельник Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова по итогам встречи в Киеве договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев. При этом Москалькова отметила, что в настоящее время 50 россиян удерживаются на территории Украины, в том числе в местах лишения свободы.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган не исключила, что Кирилл Вышинский может выйти на свободу уже 15 июля.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.