Россиянам рассказали, как выбирать хлеб

Роспотребнадзор рассказал, как россиянам выбрать хлеб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно ведомству, хлеб следует покупать только в стационарных предприятиях торговли, в которых созданы условия для его хранения.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что хлеб должен быть без вмятин и трещин, а внутри не должно быть никаких комков или пустот.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что белый хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, а ржаной — до 36 часов.

Роспотребнадзор добавил, что желательно рассчитывать объем покупаемой продукции только на очередной прием пищи.

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