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Россиянам рассказали, как выбирать хлеб 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор рассказал, как россиянам выбрать хлеб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно ведомству, хлеб следует покупать только в стационарных предприятиях торговли, в которых созданы условия для его хранения.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что хлеб должен быть без вмятин и трещин, а внутри не должно быть никаких комков или пустот.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что белый хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, а ржаной — до 36 часов.
Роспотребнадзор добавил, что желательно рассчитывать объем покупаемой продукции только на очередной прием пищи.
Ранее россиянам дали совет, как выбирать грибы.
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