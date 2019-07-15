В Орле врачи скорой объявили «итальянскую забастовку»

Сотрудники станции скорой помощи в Орле объявили «итальянскую забастовку» из-за оптимизации, передает РИА «Новости».

Врачи отказались от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами.

Как рассказал глава профсоюза «Действие» Дмитрий Серегин, после проведенной оптимизации бригады скорой помощи должны обслуживать еще и сельскую местность, при этом зарплаты остались прежними.

По его словам, в области наблюдается 30%-й дефицит фельдшеров и 50%-й дефицит врачей скорой. Люди вынуждены работать на полторы ставки, чтобы получать «среднюю зарплату».

«По полной ставке зарплата около 20 тысяч, при наличии стажа и категории», — рассказал Серегин.

Он отметил, что забастовка направлена на привлечение внимания к проблеме со стороны губернатора региона. По его словам, это способ донести информацию «без фильтров».

В правительстве региона назвали «итальянскую забастовку» на станции скорой помощи «личным моментом». В пресс-службе правительства заявили, что мониторинг вызовов не подтверждает информацию о том, что у бригад скорой возросла нагрузка. Также в пресс-службе отметили, что решение о росте заработной платы может быть принято лишь на законодательном уровне, а не по желанию протестующих.