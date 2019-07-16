Вторую группу косаток выпустили на волю в Хабаровском крае

Вторую группу содержавшихся в приморской бухте Средней косаток выпустили в Охотское море в Хабаровском крае . Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

"После погрузки в бухте Средняя 11 июля и транспортировки на протяжении пяти дней до мыса Перовского все животные благополучно выпущены в Охотское море", — говорится в сообщении на сайте.

Второй этап операции по выпуску содержащихся в бухте Средней в Приморье морских животных начался на прошлой неделе. В этот раз на волю решили выпустить двух самок и одного самца, в вольерах бухты остались пять косаток. В Хабаровск их на автомобилях привезли 12 июля, перегрузили на баржу и отправили по Амуру до села Иннокентьевка в Николаевском районе, после вновь перегрузили на автомобили и отвезли к мысу Перовского, что в 60 км от села. Затем начались процедуры подготовки к выпуску.

Ветеринары на месте оценили состояние их здоровья, признав его удовлетворительным. Каждой особи установили спутниковую метку для дальнейшего наблюдения за поведением.

В сообщении ВНИРО отмечается, что, следуя рекомендациям консилиума ученых, предварительно с животными провели необходимые реадаптационные мероприятия, которые начались в июне в центре их содержания в бухте Средней. Они были продолжены во время транспортировки и завершились непосредственно в месте выпуска.

Косатки ушли в открытое море

Сообщается, что животные выпускались двумя партиями через транспортировочную клеть. Вначале в нее поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего их выпустили. Вместо того чтобы направиться в открытое море, косатки развернулись и пошли к берегу, ожидая выпуска взрослой самки. После ее выпуска группа объединилась, и животные поплыли вдоль берега на восток.

"Ученые и тренеры на катамаране сопровождали их примерно 15 миль. Поведение косаток было спокойным, периодически они ускорялись и начинали высоко выныривать из воды. Затем расстояние между животными увеличилось, после чего они опять сблизились и группой стали уходить в открытое море", — говорится в сообщении.