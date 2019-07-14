СПЧ прокомментировал историю с вывозом молодой москвички в Чечню

Ранее в СМИ появилась информация, что девушку увезли из Москвы ее родители, чтобы выдать замуж — жениха ей нашли в Чечне. Узнав о планах родителей, девушка убежала и обратилась в кризисный центр "Китеж", рассказали правозащитники. Через пять дней девушка исчезла из центра, а его сотрудники обратились в полицию. Узнав от подруг беглянки номер рейса, которым улетали в Чечню девушка и ее родители, правозащитники попытались уговорить родственников не принуждать девушку к браку. Однако обращение к линейной полиции и сотрудникам аэропорта не помогло. Стражи порядка не нашли оснований для задержания пассажиров и разрешили им вылететь в Грозный.

Саратова в свою очередь отметила, что вокруг этой истории немало слухов и домыслов. И удивилась тому, что московские правозащитники не обратились за помощью к своим чеченским коллегам. Она напомнила, что в Чечне в последние годы запретили вековой кавказский обычай похищения девушки женихом с целью женитьбы, семья жениха облагается значительным денежным штрафом и несет уголовную ответственность.