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Южная Корея отказалась пускать 16 россиян 

Рамблер + ещё 4 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Пограничники Южной Кореи не пустили в страну 16 российских туристов. Соотечественники находятся в спецзоне аэропорта Инчхон, сообщает RT.
Группа россиян прилетела в Южную Корею рейсом авиакомпании S7 13 июля.
«При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях», — рассказал атташе российского посольства Дмитрий Шибилов.
Россияне отправят на родину не позднее вторника, 16 июля. Сейчас они находятся в специальной пассажирской зоне аэропорта. 4 Это не первый случай когда группам туристов из России отказывают во въезде.
В Мексику не пустили группу россиян
Посольство РФ в Мексике заявило, что 6 июля в эту страну не пустили группу из семи россиян. На следующий день еще 14 граждан России не прошли пограничный контроль в мексиканском Канкуне.
Общество , Азия , Инчхон , Южная Корея
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