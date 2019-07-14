Южная Корея отказалась пускать 16 россиян

Пограничники Южной Кореи не пустили в страну 16 российских туристов. Соотечественники находятся в спецзоне аэропорта Инчхон, сообщает RT

Группа россиян прилетела в Южную Корею рейсом авиакомпании S7 13 июля.

«При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях», — рассказал атташе российского посольства Дмитрий Шибилов.

Россияне отправят на родину не позднее вторника, 16 июля. Сейчас они находятся в специальной пассажирской зоне аэропорта. 4 Это не первый случай когда группам туристов из России отказывают во въезде.

Посольство РФ в Мексике заявило, что 6 июля в эту страну не пустили группу из семи россиян. На следующий день еще 14 граждан России не прошли пограничный контроль в мексиканском Канкуне.