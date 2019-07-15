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Мутко посетил затопленные районы в Иркутской области 

ТК «Звезда» + ещё 43 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Вице-премьер Виталий Мутко посетил район, где военнослужащие ведут работы по расчистке завалов.
Вице-премьер, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко во время оценки хода восстановительных работ посетил район проведения работ по расчистке завалов военнослужащими Минобороны России.
«Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский рассказал о ходе выполнения задач военнослужащими в зоне ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до отметки 14 метров (при критической отметке 700 см), реки Ока в селе Ухтуй — на 10 метров, реки Уда в Нижнеудинске — на 2,5−3 метра, реки Белая в поселке Мишелевка — на 2,5 метра
По данным на 11 июля 2019, в результате стихийного бедствия погибло 25 человек. 12 июля 2019 года Указом губернатора Левченко в Иркутской области объявлен днем траура и издан указ приспустить государственные флаг.
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Общество , Новости регионов , Наводнение , Евгений Поплавский , Виталий Мутко , Министерство обороны , Иркутская Область
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