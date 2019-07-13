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Умер поэт Виктор Соснора 

RT на русском + ещё 13 2 часа назад
Фото: Александр Вепрёв, CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org
Поэт Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет. Об этом сообщил его ученик Вадим Лурье.
Состояние литератора резко ухудшилось в пятницу, 12 июля. Он был госпитализирован в Мариинскую больницу, где ему провели несколько хирургический операций. На следующий день поэт скончался в реанимации.
Соснора возглавлял Международную Академию русского стиха. Лауреат премии «Северная Пальмира», премии Андрея Белого, национальной премии «Поэт».
В феврале российский поэт и прозаик Глеб Горбовский умер в возрасте 87 лет в Санкт-Петербурге.
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