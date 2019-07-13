Умер поэт Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет. Об этом сообщил его ученик Вадим Лурье.

Состояние литератора резко ухудшилось в пятницу, 12 июля. Он был госпитализирован в Мариинскую больницу, где ему провели несколько хирургический операций. На следующий день поэт скончался в реанимации.

Соснора возглавлял Международную Академию русского стиха. Лауреат премии «Северная Пальмира», премии Андрея Белого , национальной премии «Поэт».