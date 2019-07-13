Утвержден перенос выходных в 2020 году

Власти России утвердили выходные дни в 2020 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, устанавливающий количество и порядок выходных. Об этом говорится на странице правительства РФ в соцсетях.
Граждане будут отдыхать восемь дней во время новогодних праздников. Выходные 4-го (суббота) и 5-го (воскресенье) января перенесли на 4 и 5 мая.
Праздник защитника Отечества принесет три дня отдыха: 22, 23 и 24 февраля.
Таким же длинным будет и празднование женского дня — с 7 по 9 марта.
Майские гуляния в 2020 году продлятся с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.
Три выходных дня (12, 13 14 июня) придутся на День России.
Один выходной ждет россиян в День народного единства 4 ноября.
Напомним, в 2019 году также предстоят длинные выходные: со 2 по 4 ноября страна отметит День народного единства.