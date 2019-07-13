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Обиженный за мем кировский депутат не намерен забирать заявление из полиции 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Обиженный за мем кировский депутат не намерен забирать заявление из полиции. В беседе с «Говорит Москва» Павел Валенчук заявил, что продолжит отстаивать свою позицию.
«Отстаиваю свою позицию!»
При этом Валенчук отметил, что его удовлетворят публичные извинения авторов мема.
«Только извинения! Я не добиваюсь унижения личности, не хочу, чтобы люди продолжали это вновь и вновь без обоснований негативить».
Накануне глава СПЧ Михаил Федотов отреагировал на жалобу Валенчука. По мнению Федотова, депутату не следовало обращаться в полицию, так как в опубликованной картинке паблика «Борщ» «нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы». Глава Совета по правам человека назвал волну заявлений на оскорбление власти эпидемией, пишет «Коммерсантъ».
Кировская полиция проводит проверку по заявлению местного депутата Павла Валенчука, обиженного на мем в соцсетях. Фотографии Валенчука с подписью «Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки» появилась во «ВКонтакте».
Депутат потребовал возбудить дело по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета».
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Андрей Малахов внесён в базу «Миротворец» Обиженный за мем кировский депутат не намерен забирать заявление из полиции Росгвардии могут передать охрану маковых полей
Комментарии13
Общество , Олег Валенчук , Павел Валенчук , Михаил Федотов , Совет по правам человека , Госдума , Москва
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