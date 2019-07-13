Малахова обвинили в «деяниях против национальной безопасности Украины»

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу украинского портала «Миротворец».

На сайте украинских радикалов говорится, что Малахов участвовал в телемосте между Москвой Киевом «Надо поговорить». По мнению основателей портала, этот телемост был «информационно-пропагандистской провокацией».

В итоге Малахова обвинили в «деяниях против национальной безопасности Украины».

На минувшей неделе телеканал «Россия 1» провел телемост с участием граждан России и Украины.

Ранее радикалы поместили в свой черный список телеведущего Владимира Познера . Поводом стали его поездки в Крым.

Сайт «Миротворец» размещает личные данные граждан, которых украинские национал-радикалы считают «угрозой безопасности Украины». Киевские власти открещиваются от участия в деятельности сайта и утверждают, что это личная инициатива граждан.