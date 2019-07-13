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Малахова обвинили в «деяниях против национальной безопасности Украины» 

Рамблер + ещё 18 29 минут назад
Фото: ТАСС
Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу украинского портала «Миротворец».
На сайте украинских радикалов говорится, что Малахов участвовал в телемосте между Москвой и Киевом «Надо поговорить». По мнению основателей портала, этот телемост был «информационно-пропагандистской провокацией».
В итоге Малахова обвинили в «деяниях против национальной безопасности Украины».
На минувшей неделе телеканал «Россия 1» провел телемост с участием граждан России и Украины.
Ранее радикалы поместили в свой черный список телеведущего Владимира Познера. Поводом стали его поездки в Крым.
Сайт «Миротворец» размещает личные данные граждан, которых украинские национал-радикалы считают «угрозой безопасности Украины». Киевские власти открещиваются от участия в деятельности сайта и утверждают, что это личная инициатива граждан.
Общество , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Познер , Андрей Малахов , Киев , Москва
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