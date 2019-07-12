Жизнь без половины мозга: Россиянин удивил врачей

Житель Подмосковья родился без половины мозга, а узнал об этом только после выхода на пенсию. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала невролог Марина Аникина из Медицинского биофизического центра имени Бурназяна.

Недавно пенсионер был доставлен в одну из районный клинических больниц на юге Московской области по причине преходящего нарушения кровообращения мозга (транзиторной ишемической атаки).

Там мужчине сделали компьютерную томографию. На снимке радиологи увидели, что левого полушария, где и произошла атака, у пациента нет.

«Радиологи некоторое время пребывали в недоумении», — рассказала Аникина.

Мужчине стало лучше и его отпустили домой. Он отказался обследоваться дальше во избежание нежеланной славы. Впрочем, пенсионер рассказал, что прожил обычную жизнь — закончил школу, институт, отслужил в армии, женился, завел двоих детей, до пенсии работал инженером и ничто его не беспокоило.

«Уникальнейший случай», — уверена Аникина.

Невролог объяснила, что нарушение в развитии мозга мужчины произошло во время эмбрионального периода беременности (не позже восьмой недели), а не было замечено в течение шести последовавших десятилетий, так как функции отсутствующего полушария взяло на себя присутствующее.