Неужели рак? У диктора Березина нашли онкологию

Известный российский диктор Владимир Березин признался, что врачи обнаружили гемангиому в его позвоночнике. Об этом он рассказал в студии программы «Судьба человека», отметив, что опухоль оказалась доброкачественной.

Народный артист России Владимир Березин сообщил, что в его позвоночнике была обнаружена гемагниома. В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» диктор рассказал, что врачи долго совещались и проводили консилиумы, чтобы определить природу новообразования. Несмотря на опасения специалистов, опухоль оказалась доброкачественной.

В студии передачи Березин выразил благодарность девушке Маргарите, которая поддерживала его во время переживаний до постановки диагноза.

«Узнал ее в тот самый момент, когда я помереть должен был. Она при первой встрече подошла ко мне, посмотрела на меня внимательно и сказала, что у меня гемангиома. Она обладает определенными способностями, но при этом я не могу назвать ее целителем. Именно благодаря ей я преодолел все трудности. Мы дружим уже 20 лет. Она ровесница моей дочери.

У меня тогда еще были серьезные проблемы с сердцем, которые также помогла мне решить именно она», — сказал диктор.

Он подчеркнул, что Маргарита не является экстрасенсом.

«Если бы не это, я бы погиб. Если бы не от гемангиомы, то от проблем с сердцем», — выразил уверенность Березин и назвал девушку своей «второй дочерью».

По словам диктора, в его жизни был период, когда он всерьез задумывался над уходом в монастырь. Это озарение пришло к артисту в Татарстане, куда он приехал для участия в съемках фильма о первом президенте республики. Во время визита в монастырь Зеленодольска Березин нашел общий язык с отцом Всеволодом и долго с ним разговаривал.

«Через какое-то время я стал чувствовать в себе потребность вернуться в монастырь. В течение года каждую пятницу я уезжал туда. В итоге сказал отцу Всеволоду, что хочу остаться в монастыре. Он отвел меня к старцу. Тот выслушал меня, спросил о моих проблемах, но в итоге сказал, что я нужен сейчас своей семье», — поделился диктор.

Ранее об обнаруженной в своем организме опухоли рассказывал народный артист России Олег Газманов . Певец принял участие в программе «Секрет на миллион», где признался в этом телеведущей Лере Кудрявцевой . По словам 67-летнего артиста, страшный диагноз поверг его в шок, но ему удалось пережить все трудности лечения благодаря поддержке любящей семьи.

Позднее Газманов опубликовал в инстаграме видеообращение, в котором заявил, что многие СМИ некорректно преподнесли сказанную им информацию. Музыкант подчеркнул, что гранулема у него была удалена восемь лет назад.

«Со мной все в порядке Восемь лет назад у меня вырезали опухоль. Это был тяжелый период жизни, но я никому про это в общем-то не говорил. Сказал недавно в одной из передач, что это было, но все прошло. Поэтому то, что пишут по поводу онкологии, какого-то страшного диагноза, все это в прошлом», — заявил Газманов.

Он также подчеркнул, что сейчас чувствует себя хорошо и продолжает гастрольную деятельность.

Жена певца Марина Газманова поделилась в инстаграме своими мыслями по поводу недавнего выпуска программы «Секрет на миллион».

«Я тут лечу домой на крыльях любви, а тут со мной почти развелись, почти заболели и почти умерли. Значит, по [этой] версии, я — свободная, молодая, богатая, почти вдова! Бывают ли чудеса на свете!» — написала супруга артиста.

Она осудила СМИ за искусственное создание «сенсаций» и вырывание слов из контекста, отметив, что они представили все так, будто Газманов и сейчас страдает от заболевания, а его семья находится на грани разрушения.

«Вот так и я побыла свободной, только в ярко пестрящих заголовках нашей прессы и телевидения, уперевшись в смачную дулю. Дорого обойдутся композитору милые потрепушки с очаровательной Лерой Кудрявцевой в передаче «Секрет на миллион», — написала Газманова.

Кроме того, она объяснила, что после эфира имеет право выступить в роли «хочушки», а ее супруг — «золотой рыбки», исполняющей ее материальные желания.