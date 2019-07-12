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Родовое село Кадырова переименовали 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 41 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой будет переименовано. Соответствующее решение единогласно принял парламент республики.
Село Центарой теперь будет носить имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат-Юрт, сообщает РИА «Новости».
Во время оглашения итогов голосования, спикер республиканского парламента Магомед Даудов отметил, что решение о переименовании поддержал каждый житель.
Уточняется, что на заседании был глава республики, жители села, главы районных администраций и министры.
Кадыров сообщил, что ранее жители села неоднократно обращались к нему с просьбой о переименовании, но он отказывался. Глава Чечни напомнил, что практически в каждом населенном пункте республики есть улицы, площади, школы, названные в честь погибших героев.
Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном. Его именем назван главный проспект столицы Чечни, центральные улицы городов, площади, парки, школы. Кроме того, футбольный клуб Грозного также был переименован из «Терека» в «Ахмат».
Напомним, жители Центарой обратились с инициативой об изменении названия в конце мая на сельском сходе.
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Общество , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , РИА Новости , Чеченская Республика
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