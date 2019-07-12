Список потенциально опасных пород собак могут расширить

Ряд российских профильных ведомств выступили с инициативой расширить список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

«Сейчас представили список из 35 пород», — сказал он.

В предоставленном федерацией документе перечислены 34 породы, а также их метисы.

В списке указаны в том числе американский питбультерьер, английский мастиф, волко-собачьи гибриды, кавказская овчарка, ротвейлер и стаффордширский бультерьер.

Теперь их не 71, а 13.