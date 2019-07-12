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Список потенциально опасных пород собак могут расширить 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ряд российских профильных ведомств выступили с инициативой расширить список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.
«Сейчас представили список из 35 пород», — сказал он.
В предоставленном федерацией документе перечислены 34 породы, а также их метисы.
В списке указаны в том числе американский питбультерьер, английский мастиф, волко-собачьи гибриды, кавказская овчарка, ротвейлер и стаффордширский бультерьер.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министерство существенно сократило список потенциально опасных пород собак.
Теперь их не 71, а 13.
В свою очередь, депутат Государственной думы Александр Шерин в беседе с ФАН предложил ввести разрешение на содержание «бойцовых» собак.
RT на русском: последние новости
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Общество , Александр Шерин , Ирина Волк , Госдума , МВД
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