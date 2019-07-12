В РПЦ рассказали об актуальности образа апостолов Петра и Павла

Протоиерей Михаил Зазвонов в беседе с Nation News рассказал об актуальности образа апостолов Петра и Павла.

«С давних времён и до сегодняшнего дня этот праздник почитается христианами. И неслучайно перед этим праздником утверждён пост, других таких праздников в честь святых мы не видим», — заявил он.

По его словам, образ Петра и Павла актуален, поскольку является примером того, как нужно преодолевать трудности и не сворачивать с намеченного пути.

Как отметил Зазвонов, для православных это ещё и окончание поста, в этот день стараются встретиться со знакомыми и близкими.