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В РПЦ рассказали об актуальности образа апостолов Петра и Павла 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Протоиерей Михаил Зазвонов в беседе с Nation News рассказал об актуальности образа апостолов Петра и Павла.
«С давних времён и до сегодняшнего дня этот праздник почитается христианами. И неслучайно перед этим праздником утверждён пост, других таких праздников в честь святых мы не видим», — заявил он.
По его словам, образ Петра и Павла актуален, поскольку является примером того, как нужно преодолевать трудности и не сворачивать с намеченного пути.
Как отметил Зазвонов, для православных это ещё и окончание поста, в этот день стараются встретиться со знакомыми и близкими.
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