Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

По его словам, массовые профессии будут заменены цифровыми сервисами, поскольку существует тенденция замещения элементов монотонного умственного труда алгоритмами. Кузьминов подчеркнул, что уже сейчас большинство фирм отказываются от услуг бухгалтера, менее востребованной становится и профессия почтальона. С вероятность 90 процентов через десять лет исчезнут такие профессии, как охранник, технический переводчик, водитель и продавец, пояснил он.

«Две самых больших профессии, самых массовых профессии в нашей родной стране — это водитель автомобиля и продавец. По семь миллионов человек, то есть по 10 процентов рынка труда», — пояснил ректор ВШЭ, добавив, что для россиян это станет шоком.

В июне стало известно, что 65 процентов россиян допускают, что могут потерять работу из-за внедрения информационных технологий и автоматизации процессов. В марте сообщалось, что треть россиян боятся, что лишатся работы, так как их профессия будет ликвидирована, а рабочее место займут роботы.