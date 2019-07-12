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Россиянам сделали еще одно предупреждение о Чернобыле 

Рамблер + ещё 11 21 минуту назад
Животные из Чернобыля все еще опасны для людей. Об этом сообщила глава основанного в СССР фонда защиты животных «Бим» Дарья Тараскина в интервью Daily Storm, комментируя видеосюжет «Би-би-си» об иностранцах, забирающих домой питомцев из зоны отчуждения.
«Чушь! Вообще-то это зона отчуждения. Кто вам говорит, что можно таких животных забирать домой? Как они могут быть нормальными, если их предки были облучены?», — удивилась Тараскина.
В свою очередь, руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский считает, что животные не представляют угрозы.
По его словам, перед вывозом питомцы проходят процедуру радиационно-дозиметрического контроля. Если показатели не превышают норму и есть необходимые разрешения на транспортировку, животных можно отправлять.
Вишневский отметил, что если у животного зафиксировано поверхностное загрязнение радиоактивной пылью, то его можно просто помыть с водой. Если загрязнение намного сильнее, то собаку не выпустят за пределы зоны.
Комментарии13
Общество , Экология , BBC News , Чернобыль
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