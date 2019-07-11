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Чеченская диаспора в ХМАО обвинила Росгвардию в насилии. «Могут избить на улице любого нерусского» 

Ura.Ru 12 минут назад
Фото: ТАСС
Представители чеченской диаспоры Мегиона просят губернатора Югры Наталью Комарову вмешаться в конфликт между силовиками и кавказцами. Об этом «URA.RU» рассказали сами участники конфликта.
«Люди, представляющиеся росгвардейцами, могут избить на улице любого нерусского», — рассказал на условиях анонимности один из чеченцев.
Глава чеченской диаспоры в Мегионе Ахмед Абдурахманов подтверждает, что в последнее время городские власти игнорируют жалобы диаспоры.
«Я много лет возглавляю диаспору, но то, что творится в Мегионе сейчас, — настоящий беспредел, и мы просим помощи у губернатора», — рассказал «URA.RU» Абдурахманов.
В департаменте общественных и внешних связей Югры пообещали прокомментировать этот факт позже, когда обращение поступит в установленном законом порядке. По мнению же опрошенных агентством мегионцев, чеченцы сами провоцируют конфликты.
«Они не уважают местных традиций, могут прийти в кафе и начать приставать к девушкам», — рассказал Дмитрий (имя изменено — ред).
Конфликт получил развитие после возбуждения уголовного дела, по которому обвиняемым проходит уроженец Чечни Ислам Абдулаев — участник перестрелки в феврале 2018 года. Его обвиняют в том, что он стрелял в бывшего спецназовца Чернышева из «Осы» (бесствольный пистолет — ред.) и нанес здоровью потерпевшего вред средней тяжести. По словам адвоката Абдулаева Юрия Исхакова, ни одной экспертизы по выстрелу и по самому оружию не проведено.
«Экспертиза, которая могла бы подтвердить то, что у Чернышева было ранение от «Осы», так и не проведена. Нет баллистической экспертизы, нет исследований характера ранений, ничего», — рассказал в беседе с журналистом агентства Исхаков.
По мнению Исхакова, его подзащитного обвиняют в преступлении, основываясь лишь на показаниях свидетелей, что является нарушением процессуальных норм. Но основании этого Исхаков резюмирует: «Создается впечатление, что в правоохранительных органах Мегиона прикрывают преступную деятельность Чернышева и препятствует проведению экспертиз, которые его изобличат».
Сторона Чернышева парирует, заявляя, что Исхаков повторяет эти обвинения на протяжении года.
«Ни одно из ходатайств Исхакова не было удовлетворено не потому, что кто-то прикрывает Чернышева, а потому, что его ходатайства необоснованные», — отметил адвокат Артем Романенко.
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Общество , Наталья Комарова , Росгвардия , Мегион , Ханты-Мансийский автономный округ
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