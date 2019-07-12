«Не обязан помогать»: Невзоров ответил Яковлевой

В мае актриса Александра Яковлева, звезда «Экипажа» и «Человека с бульвара Капуцинов», призналась, что больна раком. На прошлой неделе в эфире одного из ток-шоу артистка упомянула, что из трех ее бывших мужей лишь Невзоров не интересуется ее состоянием.

«Мы не виделись уже 30 лет», — отметила она, подчеркнув при этом, что не обижена на экс-супруга.

На днях нынешняя жена Невзорова прокомментировала ситуацию. Она подчеркнула, что проясняет «нашу», свою и супруга, позицию. По словам Лидии, в 1990-х Яковлева «слыла» красавицей, и Невзоров, «как завоеватель, просто не мог пройти мимо». Они развелись несколько месяцев спустя. Лидия стала «следующей после "звезды"» и, «наверное, даже ревновала» по этой причине.

«Сейчас я ей благодарна. 27 лет она вела себя исключительно тактично и благородно», — призналась Лидия.

Она выразила Яковлевой признательность за то, что та «не взяла фамилию (Невзорова. — Прим. ред.), не родила от него и не записала на него своих детей, не делила имущество, не шантажировала, не пыталась дружить и не предавалась воспоминаниям в прессе».

Лидия рассказала, что Невзоров не знал о болезни бывшей супруги, так как «овладел потрясающим умением не знать и не замечать ничего, что не входит в круг его интересов». При этом она подчеркнула, что «никто не обязан никому помогать, если это не предписано законом».

Тем не менее Лидия пообещала, что направит большую часть июльской прибыли своего интернет-магазина Александре Яковлевой «из солидарности» и в качестве «знака внимания».