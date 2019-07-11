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«Профессия немного ее испортила»: знакомые об убитой стюардессе 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Instagram
Знакомые стюардессы Альбины Мухаметзяновой, убитой в Новой Москве, рассказали о ее прошлом.
Одноклассник Альбины сообщил «Комсомольской правде», что девушка родилась и выросла в Набережных Челнах и со школы мечтала летать. По информации РЕН ТВ, отец погибшей стюардессы работает на заводе, мать — уборщицей.
«Хорошая девчонка была, правда, скромностью в последние годы не отличалась. Профессия немного ее испортила. Полетала, посмотрела мир и стала нос задирать. Стала такой гламурной штучкой», — сказал собеседник издания.
Он рассказал, что Мухаметзянова росла в многодетной семье. Два года назад в результате несчастного случая погиб ее младший брат: он упал на детской площадке и ударился головой.
После школы Альбина окончила медицинский колледж, а потом пошла на курсы бортпроводников, переехала в Казань, а оттуда перебралась в Москву.
«Она хотела быть стюардессой. Мы ее всегда подгоняли. Она очень прикована была к Челнам. А мы ее поддерживали, чтобы она улетела. Это правда была ее мечта. Она работала в этой компании месяца три. Вообще она была очень-очень позитивным человеком. Когда мы с ней виделись, она никогда не переставала смеяться, говорить какие-то глупости», — рассказала РЕН ТВ подруга погибшей.
Ранее СМИ сообщали, что Мухаметзянова подрабатывала, танцуя в стриптизе. Официально эта информация не подтверждена, но отец погибшей сказал, что она работала в ночном клубе.
Мать и сестра Альбины заявили, что она финансово помогала всей семье, а в Москве жила вместе с шестью подругами.
Ранее сообщалось, что тело 23-летней Альбины Мухаметзяновой со следами удушения нашли в ванной комнате номера в отеле Vnukovo Village. Известно, что номер она снимала с молодым человеком. Его разыскивает полиция.
Комментарии33
Общество , Москва
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