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В Госдуме решили продлить срок службы полицейским 

Ura.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Государственной думы в первом чтении единогласно приняли законопроект о повышении срока службы полицейским. Статс-секретарь МВД Игорь Зубов пояснил, что изменения направлены на «сохранение кадрового ядра сотрудников». Изменения срока службы затронут интересы 140 тысяч сотрудников МВД.
Предельный срок службы для генерал-лейтенантов, генерал-лейтенантов юстиции, генерал-майоров полиции, генерал-майоров внутренней службы или генерал-майоров юстиции увеличится с 60 до 65 лет. Для полковников полиции, юстиции и внутренней службы возраст планируется повысить с 55 до 60 лет, для подполковников и майоров — с 50 до 55 лет.
Изменение предполагают, что предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел увеличатся с 35 до 40 лет. Это касается должностей среднего, старшего и высшего состава. В кадровом аппарате отмечают, что около 26 тысяч из них уже подтвердили свое желание остаться на службе, сообщает VSE42.RU.
Ранее сообщалось, что размер зарплаты сотрудников МВД будет высчитываться в зависимости от результатов проверки работы полицейских, Оплата сверхурочных и работу в выходные дни будет зависеть от руководства того или иного отделения полиции, а сотрудники ведомства, прогулявшие работу в сумме более четырех часов, будут лишены зарплаты, сообщает «Национальная служба новостей».
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Комментарии
Общество , Игорь Зубов , Госдума , МВД
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