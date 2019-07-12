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800 км за 60 дней: «посол воды» намерен вдоль переплыть Байкал 

ТК «Звезда» + ещё 1 25 минут назад
Фото: ТРК "Звезда
Маршрут пройдет по восточному побережью озера.
Пловец-экстремал из Швейцарии Эрнст Бромайс собирается за два месяца вдоль переплыть Байкал.
Он уже приступил к своему 60-дневнему заплыву. Старт состоялся в селе Култук под Иркутском.
Своим поступком 51-летний пловец хочет обратить внимание общественности к защите водных ресурсов на Земле. А сам себя Бромайс называет «послом воды».
«Маршрут начнется в селе Култук Иркутской области, пройдет по юго-восточному побережью и закончится в городе Нижнеангарск», — рассказала член его команды Саяна Дармаева.
Всего спортсмен преодолеет 800 километров. На ночь он будет оставаться на берегу, а с утра — вновь продолжать путь.
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