800 км за 60 дней: «посол воды» намерен вдоль переплыть Байкал

Маршрут пройдет по восточному побережью озера.

Пловец-экстремал из Швейцарии Эрнст Бромайс собирается за два месяца вдоль переплыть Байкал.

Он уже приступил к своему 60-дневнему заплыву. Старт состоялся в селе Култук под Иркутском

Своим поступком 51-летний пловец хочет обратить внимание общественности к защите водных ресурсов на Земле. А сам себя Бромайс называет «послом воды».

«Маршрут начнется в селе Култук Иркутской области, пройдет по юго-восточному побережью и закончится в городе Нижнеангарск», — рассказала член его команды Саяна Дармаева.

Всего спортсмен преодолеет 800 километров. На ночь он будет оставаться на берегу, а с утра — вновь продолжать путь.