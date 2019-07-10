Сбежавшей с миллионами кассирше собирают деньги

В соцсетях начался сбор денег для Луизы Хайруллиной, похитившей около 25 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в башкирском Салавате

Сбор средств для возвращения банку объявил общественный деятель из Уфы Азамат Галин , сообщает РИА «Новости».

Галин сообщил, что создал группу «Фонд Луизы Хайруллиной» в социальной сети «ВКонтакте», где указан номер карты кассирши, чтобы добровольцы могли перечислить ей деньги.

По его словам, средства будут перечислены в «Россельхозбанк» после установления обстоятельств дела. Если выяснится, что украденные деньги не потрачены, а находятся в тайниках, все перечисленные суммы будут возвращены владельцам.

«Мы будем выкладывать ежедневно выписку счета Хайруллиной. На сегодняшний день средства пока не поступали», — сказал Галин.