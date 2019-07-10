Сбежавшей с миллионами кассирше собирают деньги 

В соцсетях начался сбор денег для Луизы Хайруллиной, похитившей около 25 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в башкирском Салавате.
Сбор средств для возвращения банку объявил общественный деятель из Уфы Азамат Галин, сообщает РИА «Новости».
Галин сообщил, что создал группу «Фонд Луизы Хайруллиной» в социальной сети «ВКонтакте», где указан номер карты кассирши, чтобы добровольцы могли перечислить ей деньги.
По его словам, средства будут перечислены в «Россельхозбанк» после установления обстоятельств дела. Если выяснится, что украденные деньги не потрачены, а находятся в тайниках, все перечисленные суммы будут возвращены владельцам.
«Мы будем выкладывать ежедневно выписку счета Хайруллиной. На сегодняшний день средства пока не поступали», — сказал Галин.
Ранее муж кассирши Марат Хайруллин выступил на телешоу «Пусть говорят», где рассказал, что его жена выносила деньги из банка на протяжении полутора лет, заменяя украденное купюрами из банка приколов. Хайруллин признался, что тратил деньги, делая ставки на спорт, и от похищенных 25 млн рублей ничего не осталось.