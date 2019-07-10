Прототип героя сериала «Чернобыль» поспорил с Зеленским

Прототип одного героев сериала "Чернобыль" генерал-майор Николай Тараканов раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского сделать из Чернобыльской зоны туристический объект, передает РИА "Новости".

Он заявил, что посещение этого района опасно.

"Кроме идиотизма в этой идее я ничего не вижу", — заявил Тараканов.

По его словам, в Чернобыльской зоне нельзя находиться минимум 100 лет.

Он отметил, что утечка радиации все еще возможна, так как в старом саркофаге найдены трещины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в Чернобыльской зоне отчуждения.