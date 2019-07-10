Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прототип героя сериала «Чернобыль» поспорил с Зеленским 

Газета.Ru 45 минут назад
Прототип одного героев сериала "Чернобыль" генерал-майор Николай Тараканов раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского сделать из Чернобыльской зоны туристический объект, передает РИА "Новости".
Он заявил, что посещение этого района опасно.
"Кроме идиотизма в этой идее я ничего не вижу", — заявил Тараканов.
По его словам, в Чернобыльской зоне нельзя находиться минимум 100 лет.
Он отметил, что утечка радиации все еще возможна, так как в старом саркофаге найдены трещины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в Чернобыльской зоне отчуждения.
Газета.Ru: последние новости
Сергей Захаров похоронен через три месяца после смерти Познер осудил Габуния Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Общество , Владимир Зеленский , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спустил на ставки? Где украденные кассиршей 20 млн3
Решена судьба гендиректора грузинского телеканала44
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию94
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах17
На Украине за признание Крыма российским будут сажать376
Видео
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
01:34
Изгнанный Зеленским «разбойник» намерен судиться
Украина В мире
00:13
Искрящийся трамвай сняли на видео
Новости Москвы
00:40
Город в США уходит под воду
Погода В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение