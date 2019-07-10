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Россияне передумали переименовывать свою деревню в Путино 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители деревни Кораблево в Челябинской области отказались от идеи переименовать свой населенный пункт в Путино. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на вице-спикера Заксобрания региона Марину Поддубную.
9 июля Поддубная встретилась с жителями Кораблево, среди них был в том числе инициатор обращения. Все они признали, что не хотят переименовывать деревню. Вице-спикер отметила, что если бы жители не хотели привлечь внимание к проблемам населенного пункта, письма с просьбой о переименовании не появилось бы.
11 июля в Кораблево пройдет сход, на котором власти представят жителям план решения проблем с освещением, детской площадкой, газификацией и организацей работы фельдшерско-акушерского пункта.
20 июня стало известно, что жители Кораблево попросили Владимира Путина разрешить переименовать их поселение в Путино. Авторы обращения сочли, что это поможет заставить местные власти газифицировать деревню. Жители утверждали, что сообщали о проблеме главе района Юрию Кузьменкову, однако в ответ он назвал их неперспективными и неполноценными.
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Общество , Юрий Кузьменков , Владимир Путин , Челябинская Область
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