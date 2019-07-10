Россияне больше не хотят быть добрыми

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, как они относятся к решению Владимира Путина не вводить санкции Грузии

54% респондентов уверены в том, что экономические меры в отношении данного государства необходимо было принять в срочном порядке, боясь того, что грузинские радикалы так и будут «разжигать» межгосударственный конфликт.

43% опрошенных считают, президент России принял правильное решение, показав тем самым, что наша страна не хочет поддаваться на провокации националистов.

3% россиян решили не углубляться в данную тему, поскольку посчитали, что не являются компетентными в этом вопросе.

Всего в опросе приняли участие 12 644 человека.

Президент России Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии. По мнению президента, санкции не стоит вводить «из уважения к грузинскому народу» и «ради полноценного восстановления отношений с Грузией».