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Россияне больше не хотят быть добрыми 

Рамблер 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, как они относятся к решению Владимира Путина не вводить санкции Грузии.
54% респондентов уверены в том, что экономические меры в отношении данного государства необходимо было принять в срочном порядке, боясь того, что грузинские радикалы так и будут «разжигать» межгосударственный конфликт.
43% опрошенных считают, президент России принял правильное решение, показав тем самым, что наша страна не хочет поддаваться на провокации националистов.
3% россиян решили не углубляться в данную тему, поскольку посчитали, что не являются компетентными в этом вопросе.
Всего в опросе приняли участие 12 644 человека.
Президент России Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии. По мнению президента, санкции не стоит вводить «из уважения к грузинскому народу» и «ради полноценного восстановления отношений с Грузией».
Общество , Владимир Путин , Грузия
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