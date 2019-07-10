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Венедиктов посетил Вышинского в СИЗО 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов после посещения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в СИЗО сообщил, что тот намерен отстаивать свою невиновность до конца.
Ранее Венедиктов рассказал, что привез в Киев письмо от матери Кирилла Вышинского, которое передали президенту Украины Владимиру Зеленскому. Позднее он сообщил, что ему предложили посетить журналиста в СИЗО.
"Был в СИЗО у Кирилла Вышинского. Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров", — написал он в Telegram-канале.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Президент России назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут исполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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